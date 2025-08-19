Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit in Nördlichen Zuständigkeitsbereich

Augsburg (ots)

Rain - Am Freitag (15.08.2025) führte die Verkehrspolizei Donauwörth Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße B16 Höhe Rain durch.

Insgesamt stellten die Einsatzkräfte beinahe 120 Verkehrsteilnehmer fest, die zu schnell unterwegs waren. Den traurigen Spitzenwert erreichte ein Autofahrer mit 179 m/h bei erlaubten 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Den Fahrer erwartet nun 1.400 Euro Geldbuße, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

Wittislingen - Am Samstag (16.08.2025) kontrollierte die Verkehrspolizei den Verkehr an der Kreisstraße DLG 7, Höhe Wittislingen. Insgesamt wurden mehr als 80 Verkehrsteilnehmer beanstandet.

Den traurigen Höchstwert erreichte ein Fahrer mit 179 km/h bei erlaubten 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Auf den Pkw-Lenker kommt nun ein Bußgeld von 1.400 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot, zu.

Wallerstein - Am Sonntag (17.08.2025) führte die Verkehrspolizei Donauwörth die Geschwindigkeitskontrollen an der Bundesstraße B25, Höhe Wallerstein, durch. Insgesamt stellten die Beamten über 90 Verkehrsteilnehmer, die zu schnell unterwegs waren. Einen traurigen Spitzenwert erreichte ein Autofahrer mit 151 km/h bei erlaubten 100km/h Höchstgeschwindigkeit. Den Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld von 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die zulässige Höchstgeschwindigkeit einzuhalten, da zu hohe oder nicht angepasste Geschwindigkeit seit Jahren eine der Hauptunfallursachen bei schweren und tödlichen Verkehrsunfällen darstellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell