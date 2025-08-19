PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Universitätsviertel - Am Montagnachmittag (18.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen und einem 41-jährigen Mann in der Bleriotstraße.

Gegen 15.30 Uhr kam es zunächst zu einer Streitigkeit zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf entstand eine körperliche Auseinandersetzung. Bei der Auseinandersetzung wurde der 28-jähriger Mann leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
