POL-NI: Obernkirchener verursacht alkoholisiert zwei Verkehrsunfälle

Rodenberg (ots) - E-Scooter Fahrerin mit PKW Touchiert und geflüchtet. (He) Bereits am 03.12. gegen 16:35 Uhr ereignete sich in Verkehrsunfall auf der B442 Höhe Kläranlage, eine 14-jährige E-Scooter Fahrerin befuhr den Radweg an der B442 von Rodenberg in Richtung Lauenau. Höhe der Kläranlage wollte sie die B442 überqueren um weiter Richtung Lauenau zu fahren, sie wurde beim Überqueren der Straße am Hinterrad des ...

