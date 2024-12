Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Unbekannte Täter entwenden Apple IPhone 16 aus Handyladen

Rinteln (ots)

(MSS) Am 09.12.2024 gegen 13:35 Uhr betreten zwei männliche Personen den Freenet Shop in der Klosterstraße 38 in Rinteln. Während ein Täter die Tür zum Ladengeschäft offen hält begibt sich der zweite Täter in den Laden und geht zielgerichtet zur Auslage der Smartphones. Dort reißt er zwei Smartphones der Marke Apple IPhone 16, im Gesamtwert von ca. 2500,- Euro, aus der Sicherung. Im Anschluss verlassen beide Täter fluchtartig das Ladengeschäft in Richtung Marktplatz und weiter in unbekannte Richtung.

Wer kann Angaben zu den beiden Tätern machen oder kann weitere sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben?

Hinweise nimmt die Polizei Rinteln unter 057519646-0 entgegen.

