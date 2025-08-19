Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Lechhausen - Im Zeitraum von Samstag (16.08.2025), 14.00 Uhr, bis Montag (18.08.2025), 07.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter vier Autos in der Donaustraße.
Zudem entwendeten der oder die Täter im genannten Zeitraum mehrere Reifen. Die Autos standen auf dem Parkplatz eines Autohauses. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Beuteschaden im hohen vierstelligen Bereich sowie ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.
Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
