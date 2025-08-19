Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Garage

Augsburg (ots)

Oberhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (14.08.2025), 18.00 Uhr, bis Montag (18.08.2025), 12.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einer Garage in der Bleicherbreite.

Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell