Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Montagmittag (18.08.2025) versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Bayerstraße zu verschaffen.

Gegen 11.40 Uhr bemerkte ein Bewohner ein Klopfen sowie verdächtige Geräusche von außen an seiner Tür. Als er die Tür öffnete stand der Unbekannte mit einem Schraubenzieher vor seiner Wohnung. Anschließend flüchtete der Unbekannte.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 20 Jahre, ca. 180cm groß, schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild, deutsche Sprache mit ausländischem Akzent

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

