PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   --- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Bärenkeller - Am Freitag (15.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Augsburg. Eine 77-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte nahmen den 81-jährigen Ehemann der Frau vor Ort fest.

Gegen 14.00 Uhr kam es zunächst offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten. Im weiteren Verlauf griff der 81-Jährige die 77-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich an und versuchte sie zu ersticken. Die 77-Jährige konnte sich aus der Situation in Sicherheit bringen und wurde leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 81-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 81-Jährige am Samstag (16.08.2025) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag sowie gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 14:25

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (16.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt am Helmut-Haller-Platz. Einsatzkräfte der Polizei nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 46 Jahren vorläufig fest. Gegen 20.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Tatverdächtigen und mehreren Personen, die sich dort ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 14:15

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Vorfall in Schwimmbad

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Donnerstag (14.08.2025) belästigte ein 29-Jähriger mehrere Kinder in einem Schwimmbad in der Schwimmschulstraße. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Gegen 15.00 Uhr näherte sich der 29-jährige Tatverdächtige nach derzeitigen Erkenntnissen mehreren Kindern und berührte diese. Außerdem fertigte er ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:53

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (17.08.2025) kam es zu einer Sachbeschädigung in der Waibelstraße. Gegen 14.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwei Mülltonnen, indem sie sie in Brand stecken. Anwohner löschten den Brand. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren