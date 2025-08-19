Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Bärenkeller - Am Freitag (15.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Augsburg. Eine 77-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Einsatzkräfte nahmen den 81-jährigen Ehemann der Frau vor Ort fest.

Gegen 14.00 Uhr kam es zunächst offenbar zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Eheleuten. Im weiteren Verlauf griff der 81-Jährige die 77-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen körperlich an und versuchte sie zu ersticken. Die 77-Jährige konnte sich aus der Situation in Sicherheit bringen und wurde leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Polizei nahmen den 81-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 81-Jährige am Samstag (16.08.2025) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchtem Totschlag sowie gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell