Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   --- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Oberhausen - Am Samstag (16.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt am Helmut-Haller-Platz. Einsatzkräfte der Polizei nahmen zwei Tatverdächtige im Alter von 19 und 46 Jahren vorläufig fest.

Gegen 20.30 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den beiden Tatverdächtigen und mehreren Personen, die sich dort aufhielten. Hierbei warf der 19-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen eine Flasche nach einem 40-Jährigen und verletzte diesen dabei leicht.

Im weiteren Verlauf griff der 46-Jährige eine 45-Jährige und einen 42-jährigen Mann nach aktuellen Erkenntnissen mit einem Messer an. Die 45-Jährige wurde dabei leicht und der 42-Jährige lebensgefährlich verletzt. Anschließend flüchteten beide Tatverdächtige in Richtung Bahnhofsgebäude. Hier nahm eine Polizeistreife den 19-Jährigen vorläufig fest. Den 46-Jährigen nahmen Polizeibeamte wenig später im Rahmen der sofortigen Fahndung vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 46-jährige Tatverdächtige am Sonntag (17.08.25) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei den Verletzten um Personen, die sich regelmäßig am Helmut-Haller-Platz aufhalten. Die Kriminalpolizei Augsburg hat nun die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

