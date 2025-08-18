Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Vorfall in Schwimmbad

Augsburg (ots)

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Innenstadt - Am Donnerstag (14.08.2025) belästigte ein 29-Jähriger mehrere Kinder in einem Schwimmbad in der Schwimmschulstraße. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 15.00 Uhr näherte sich der 29-jährige Tatverdächtige nach derzeitigen Erkenntnissen mehreren Kindern und berührte diese. Außerdem fertigte er offenbar Bilder von mehreren Kindern. Als Mitarbeiter den Mann ansprachen, versuchte er zunächst zu flüchten, konnte jedoch von diesen und einem Elternteil gestoppt werden. Einsatzkräfte nahmen ihn dann vor Ort vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 29-Jährige am Freitag (15.08.2025) einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern gegen den 29-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell