Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (17.08.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei 23-jährigen und einem 47-jährigen Mann in einer Bar in der Ludwigstraße.

Gegen 04.30 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten eine körperliche Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen und dem 47-jährigen Mann fest. Der zweite 23-Jährige lag auf dem Boden.

Bei der Kontrolle der Männer war der 23-jährigen Männer aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Da er sich nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Hierbei leistete er Widerstand gegen die Polizeibeamten und beleidigte die Einsatzkräfte. Aufgrund seiner Verletzungen nach der Auseinandersetzung mit dem 47-Jährigen, wurde der 23-Jährige zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Der zweite 23-Jährige ignorierte die Aufforderungen der Beamten und störte die polizeilichen Maßnahmen. Die Einsatzkräfte brachten den 23-Jährigen schließlich in den Polizeiarrest.

Der 47-jähriger Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen die drei Männer sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 23-Jährigen.

