Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Rollerfahrer ohne Führerschein - Roller offenbar entwendet

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Montag (18.08.2025) fuhr ein 15-Jähriger ohne gültige Fahrerlaubnis mit einem Roller in der Nagahama-Allee.

Gegen 04.30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 15-jährigen Fahrer und seinen 14-jährigen Mitfahrer auf dem Roller. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der 15-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem wurde der Roller offenbar zuvor in der Provinostraße entwendet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Besonders schwerem Diebstahl eines Rollers gegen den 15-Jährigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

