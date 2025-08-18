Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Einbruch

Augsburg (ots)

Pfersee - Im Zeitraum von Donnerstag (14.08.2025), 17.00 Uhr, bis Freitag (15.08.2025), 09.40 Uhr, versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Firmengebäude im Dillinger Weg zu verschaffen. Dies misslang den Unbekannten jedoch.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Versuchs eines Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugenhinweise hierzu nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

