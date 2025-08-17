Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Einbrüche im Stadtgebiet

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (16.08.2025) verschafften sich zwei unbekannte Täter Zugang zu einem Modegeschäft am Perlachberg.

Gegen 22:40 Uhr konnte ein Zeuge zwei Personen beobachten, die sich vor dem Modegeschäft aufhielten. Die beiden Unbekannten flüchteten, als sie den Zeugen bemerkten.

Wie die beiden Personen sich Zugang verschafften, sowie ein entstandener Beuteschaden sind aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Göggingen - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (14.08.2025), 18:30 Uhr und Samstag (16.08.2025), 06:40 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere Täter Zugang zu einem Kiosk in der Gögginger Straße.

Auch hier laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des Tathergangs und Beuteschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell