PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Motorradfahrer entzieht sich Kontrolle

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (16.08.2025), entzog sich ein Motorradfahrer einer Polizeikontrolle und ließ nach einem Sturz das Motorrad zurück.

Gegen 00:55 Uhr sollte das Motorrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. An der Kreuzung Schaezler- /Schießgrabenstraße trat ein Polizeibeamter an das Fahrzeug, als dieses an einer roten Ampel halten musste. Der Fahrer versuchte daraufhin zu flüchten, allerdings fiel das Motorrad um und der Fahrer und die weibliche Beifahrerin flüchteten zu Fuß.

Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Personen nicht mehr angetroffen werden. Das Kennzeichen des Motorrades wurde bereits im Vorfeld als gestohlen gemeldet, das Motorrad, eine blau-weiße Suzuki, ist aktuell nicht zugelassen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170 cm groß, dunkles, längeres Haar, er trug eine schwarze Hose, sowie einen schwarzen Hoodie. Die Sozia wird wie folgt beschrieben: Weiblich, ca. 160 cm groß, lange Haare, sie trug eine Motorradjacke mit weißem Logo "FLM" und einen schwarzen Motorradhelm.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer bzw. die Beifahrerin oder das Motorrad geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte, unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 13:55

    POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Donnerstag (14.08.2025) kam es in der Derchinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 38-Jähriger mit seinem Pkw die Derchinger Straße in westlicher Fahrtrichtung. An der Kreuzung Kurt-Schumacher-Straße fuhr er ohne am Stoppschild anzuhalten in die Kreuzung und übersah hierbei einen 46-jährigen Pkw-Fahrer, der die ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 13:54

    POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Betrunkenen nach Widerstand fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (16.08.2025), gegen 15:45 Uhr, wurde der Polizei eine Person gemeldet, die zunächst Passanten anpöbelte und anschließend Widerstand leistete. Der 35-Jährige war in stark alkoholisiertem Zustand mehrfach auf die Straße Hoher Weg gelaufen. Beim Eintreffen der Polizeistreife befand sich der Mann vor dem Dom und pöbelte dort Passanten an. Im Rahmen der Kontrolle wollte der Mann ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 13:53

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Samstag (16.08.2025) wurde ein in der Linke Brandstraße geparkter Seat beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend. Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug gegen 09:45 Uhr in der Linke Brandstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie gegen 10:10 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkam bemerkte sie den Schaden im linken vorderen Bereich. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren