Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Motorradfahrer entzieht sich Kontrolle

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (16.08.2025), entzog sich ein Motorradfahrer einer Polizeikontrolle und ließ nach einem Sturz das Motorrad zurück.

Gegen 00:55 Uhr sollte das Motorrad einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. An der Kreuzung Schaezler- /Schießgrabenstraße trat ein Polizeibeamter an das Fahrzeug, als dieses an einer roten Ampel halten musste. Der Fahrer versuchte daraufhin zu flüchten, allerdings fiel das Motorrad um und der Fahrer und die weibliche Beifahrerin flüchteten zu Fuß.

Im Rahmen einer Fahndung konnten die beiden Personen nicht mehr angetroffen werden. Das Kennzeichen des Motorrades wurde bereits im Vorfeld als gestohlen gemeldet, das Motorrad, eine blau-weiße Suzuki, ist aktuell nicht zugelassen. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 170 cm groß, dunkles, längeres Haar, er trug eine schwarze Hose, sowie einen schwarzen Hoodie. Die Sozia wird wie folgt beschrieben: Weiblich, ca. 160 cm groß, lange Haare, sie trug eine Motorradjacke mit weißem Logo "FLM" und einen schwarzen Motorradhelm.

Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Fahrer bzw. die Beifahrerin oder das Motorrad geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Mitte, unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

