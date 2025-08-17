PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (16.08.2025) wurde ein in der Linke Brandstraße geparkter Seat beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend.

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug gegen 09:45 Uhr in der Linke Brandstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie gegen 10:10 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkam bemerkte sie den Schaden im linken vorderen Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 17.08.2025 – 13:52

    POL Schwaben Nord: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Samstag (16.08.2025), gegen 01:15 Uhr, konnte eine Polizeistreife einen 57-Jährigen in der Dieselstraße feststellen, der offenbar Schwierigkeiten hatte auf sein Fahrrad aufzusteigen. Bei einer anschließenden Kontrolle ergab ein Atemalkoholstest einen Wert von zwei Promille. Das Fahrrad wurde deshalb im Beisein des Mannes versperrt und der Schlüssel auf der Polizeiwache hinterlegt. Der ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 13:51

    POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Tankbetrug

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (14.08.2025) tankte ein bislang unbekannter Mann sein Fahrzeug an einer Tankstelle im Gablinger Weg und fuhr anschließend davon, ohne zu bezahlen. Gegen 22 Uhr fuhr der Mann mit einem schwarz-silbernen Mercedes Vito auf das Tankstellengelände und tankte für einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Ein Zeuge konnte dies beobachten und stellte dabei fest, dass am Fahrzeug ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 13:50

    POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl

    Augsburg (ots) - Bärenkeller - Bereits am Donnerstag (14.08.2025), wurden zwei Fahrräder an einem Fahrradabstellplatz eines Freibades im Oberer Schleißweg entwendet. Die beiden Jungen versperrten ihre Fahrräder gegen 13:45 Uhr, als sie gegen 18:15 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass beide Fahrräder entwendet wurden. Die Polizei Augsburg Oberhausen bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren