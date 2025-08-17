Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (16.08.2025) wurde ein in der Linke Brandstraße geparkter Seat beschädigt, der Unfallverursacher entfernte sich anschließend.

Die Geschädigte parkte ihr Fahrzeug gegen 09:45 Uhr in der Linke Brandstraße ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie gegen 10:10 Uhr wieder zu ihrem Pkw zurückkam bemerkte sie den Schaden im linken vorderen Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

