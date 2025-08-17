PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Tankbetrug

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (14.08.2025) tankte ein bislang unbekannter Mann sein Fahrzeug an einer Tankstelle im Gablinger Weg und fuhr anschließend davon, ohne zu bezahlen. Gegen 22 Uhr fuhr der Mann mit einem schwarz-silbernen Mercedes Vito auf das Tankstellengelände und tankte für einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Ein Zeuge konnte dies beobachten und stellte dabei fest, dass am Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren. Nach dem Tankvorgang fuhr der Mann sofort in stadtauswärtiger Richtung los, ohne zu bezahlen.

Der Zeuge beschrieb den jungen Mann wie folgt: relativ jung, Dreitagebart, Bermudashorts, schwarzer Hoodie mit hochgezogener Kapuze. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarz-silbernen Mercedes Vito, der vorne links eine auffällige Beschädigung haben soll.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg Oberhausen unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1018
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

