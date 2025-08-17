Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Zeugensuche nach Fahrraddiebstahl

Augsburg (ots)

Bärenkeller - Bereits am Donnerstag (14.08.2025), wurden zwei Fahrräder an einem Fahrradabstellplatz eines Freibades im Oberer Schleißweg entwendet. Die beiden Jungen versperrten ihre Fahrräder gegen 13:45 Uhr, als sie gegen 18:15 Uhr zurückkehrten, stellten sie fest, dass beide Fahrräder entwendet wurden. Die Polizei Augsburg Oberhausen bittet nun Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.

Innenstadt - Ebenfalls am Donnerstag (14.08.2025), wurde in der Jakoberstraße ein schwarzes E-Bike entwendet. Die Geschädigte hatte ihr E-Bike der Marke Bulls zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr auf Höhe der Hausnummer 16 versperrt abgestellt. Bei ihrer Rückkehr war das Fahrrad verschwunden. Die Polizei Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

