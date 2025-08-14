Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am vergangenen Montag (12.08.2025) leisteten ein 25-jähriger, ein 30-jähriger und ein 35-jähriger Mann Widerstand gegen die Polizei.

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes kontrollierten Polizeibeamte den 30-jährigen Mann. Hierbei verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber der Polizei. Zudem versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen. Da sich der 30-Jährige nicht beruhigen ließ, fesselten ihn die Beamten. Der Mann wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und spuckte in Richtung der Beamten. Die Polizei brachte den Mann schließlich in den Polizeiarrest.

Während der Kontrolle des 30-Jährigen, störten die, zunächst unbeteiligten, Männer im Alter von 25 und 35 Jahren diese. Die beiden Männer waren äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Da sie sich nicht beruhigen ließen, fesselten die Beamten den 25-Jährigen und den 30-Jährigen. Hierbei leistete die beiden Männer Widerstand, wobei sich der 35-jährige Mann leicht verletzte. Zudem beleidigte der 35-Jährige die Beamten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 25-Jährigen. Der 35-Jährige verbrachte die weiteren Stunden im Polizeiarrest.

Bei dem Einsatz wurden vier Beamte leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen die drei Männer.

