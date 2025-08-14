Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten
Augsburg (ots)
Oberhausen - Am Mittwoch (13.08.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Motorradfahrer in der Zollernstraße.
Gegen 17.30 Uhr war die 31-jährige Autofahrerin in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei wollte die Frau nach derzeitigen Erkenntnissen wenden und übersah dabei offenbar den 43-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 43-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 7.500 Euro.
Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Köperverletzung gegen die 31-Jährige.
