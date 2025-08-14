Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Nachtrag: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

In der Pressemitteilung Nr. 1495 vom 12.08.2025 berichteten wir Folgendes:

--- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Kissing - Am Freitag (08.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Kissing. Eine 87-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Der 86-jährige Ehemann der Frau befindet sich nun in Haft.

Gegen 05.00 Uhr schlug der 86-Jährige die 87-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in einem Einfamilienhaus und verletzte sie dabei lebensbedrohlich. Einsatzkräfte nahmen den 86-Jährigen vor Ort fest.

Die 87-Jährige wurde vor Ort umgehend medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 86-Jährige am 09.08.2025 einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine entsprechende Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Ab hier neu:

Die 87-Jährige ist im Krankenhaus verstorben.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Augsburg wegen eines Tötungsdeliktes dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell