PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Augsburg-Ost / FR Stuttgart - Am Dienstagabend (12.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf der Autobahn A8.

Gegen 21.10 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf der mittleren Fahrspur in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Einfahrt Augsburg-Ost wollte ein bislang unbekannter Autofahrer nach derzeitigen Erkenntnissen von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er offenbar den 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem unbekannten Auto um einen BMW gehandelt haben.

Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 13:37

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt Tatverdächtige nach Brandstiftung

    Augsburg (ots) - Donauwörth - Am Dienstag (13.05.2025) kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Dillinger Straße. Polizeibeamte nahmen nun zwei Tatverdächtige im Alter von 35 und 37 Jahren fest. Kurz nach 03.00 Uhr wurde die Polizei im Mai über den Brand in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses informiert. Die Wohnung selbst war zu diesem Zeitpunkt ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:36

    POL Schwaben Nord: Brand eines Wohnmobils

    Augsburg (ots) - Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR Stuttgart - Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) kam es zum Brand eines Wohnmobils auf der A8. Verletzt wurde dabei niemand. Gegen 13.00 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Ausfahrt Zusmarshausen kam, aus bislang ungeklärter Ursache, Rauch aus seinem Fahrzeug. Der Mann stoppte auf dem Seitenstreifen. Kurze Zeit später ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:35

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Widerstand

    Augsburg (ots) - Hammerschmiede - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) leistete ein 46-jähriger Mann in der Flughafenstraße Widerstand gegenüber der Polizei. Gegen 00.20 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und teilten mit, dass der 46-Jährige dort randalieren würde. Polizeibeamte stellten den Mann vor Ort fest. Der Mann reagierte äußerst aggressiv gegenüber den Polizeibeamten. Da er sich nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren