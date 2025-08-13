Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht auf der Autobahn

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Augsburg-Ost / FR Stuttgart - Am Dienstagabend (12.08.2025) kam es zu einer Unfallflucht auf der Autobahn A8.

Gegen 21.10 Uhr fuhr ein 41-jähriger Autofahrer auf der mittleren Fahrspur in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Einfahrt Augsburg-Ost wollte ein bislang unbekannter Autofahrer nach derzeitigen Erkenntnissen von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er offenbar den 41-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unbekannte entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte es sich bei dem unbekannten Auto um einen BMW gehandelt haben.

Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem unbekannten Autofahrer geben können, werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell