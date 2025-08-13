PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines Wohnmobils

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / AS Zusmarshausen / FR Stuttgart - Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) kam es zum Brand eines Wohnmobils auf der A8. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 13.00 Uhr fuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem Wohnmobil in Richtung Stuttgart. Kurz nach der Ausfahrt Zusmarshausen kam, aus bislang ungeklärter Ursache, Rauch aus seinem Fahrzeug. Der Mann stoppte auf dem Seitenstreifen. Kurze Zeit später fing das Wohnmobil Feuer. Der 64-Jährige konnte das Wohnmobil verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte jedoch das Ausbrennen des Fahrzeuges nicht verhindern.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 130.000 Euro.

Die Autobahn musste für rund eine Stunde in Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt werden. Die Fahrbahn war für mehrere Stunden nur eingeschränkt befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

