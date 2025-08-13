Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhindert mögliche Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Göggingen - Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) verhinderte eine Polizeistreife, dass ein 70-Jähriger alkoholisiert mit seinem Fahrrad fuhr.

Gegen 23.50 Uhr bemerkten die Beamten den 70-Jährigen in der Gabelsbergerstraße. Der Mann schlief auf einem Parkplatz neben seinem Fahrrad. Als die Beamten den Mann ansprachen, stellten sie fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,0 Promille.

Die Beamten stellten daraufhin den Fahrradschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt des 70-Jährigen zu verhindern. Zudem begleiteten sie ihn wohlbehalten nach Hause.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell