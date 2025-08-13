PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Göggingen - Im Zeitraum von Samstag (09.08.2025), 12.40 Uhr, bis Dienstag (12.08.2025), 14.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Reihenhaus in der Bergiusstraße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Um sich vor Einbruchsdiebstahl zu schützen, rät die Polizei:

   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
     Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen 
     gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für
     ein Haus interessieren.
   - Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um 
     das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
     nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
   - Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt 
     sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

   - https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/k
     riminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html
   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 13:27

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) entwendete ein 42-jähriger Mann mehrere Gegenstände von einem Grundstück in der Aspernstraße. Gegen 02.00 Uhr verständigte ein Nachbar die Polizei und teilte mit, dass der 42-Jährige unberechtigt das Nachgargrundstück betreten habe und nun aus dem Innenhof Kabel und Metallstangen entwenden würde. Die Polizeibeamten stellten den Mann ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:26

    POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz am Königsplatz

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Königsplatz. Grund hierfür war eine Auseinandersetzung. Gegen 20.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 55-jährigen und einem 19-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Nach Eintreffen der Polizeistreifen zeigten sich ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 15:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Donauwörth - In der Nacht von Sonntag (10.08.2025), 22.00 Uhr auf Montag (11.08.2025), 04.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang Unbekannte in das Kassenhäuschen des Donauwörther Freibads in der Sternschanzenstraße ein. Hierbei verschafften sich der oder die Unbekannten mit Werkzeug gewaltsamen Zugang zu dem Kassenhäuschen und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren