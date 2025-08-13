PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) entwendete ein 42-jähriger Mann mehrere Gegenstände von einem Grundstück in der Aspernstraße.

Gegen 02.00 Uhr verständigte ein Nachbar die Polizei und teilte mit, dass der 42-Jährige unberechtigt das Nachgargrundstück betreten habe und nun aus dem Innenhof Kabel und Metallstangen entwenden würde. Die Polizeibeamten stellten den Mann mitsamt den Gegenständen vor Ort fest. Diese hatten einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand.

Die Beamten übergaben die Gegenstände an die Bewohnerin.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 42-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 13.08.2025 – 13:26

    POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz am Königsplatz

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Königsplatz. Grund hierfür war eine Auseinandersetzung. Gegen 20.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 55-jährigen und einem 19-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden. Nach Eintreffen der Polizeistreifen zeigten sich ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 15:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Donauwörth - In der Nacht von Sonntag (10.08.2025), 22.00 Uhr auf Montag (11.08.2025), 04.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang Unbekannte in das Kassenhäuschen des Donauwörther Freibads in der Sternschanzenstraße ein. Hierbei verschafften sich der oder die Unbekannten mit Werkzeug gewaltsamen Zugang zu dem Kassenhäuschen und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Ersten ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 15:02

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin

    Augsburg (ots) - Dillingen - Bereits am Freitag (08.08.2025) fuhr eine Autofahrerin unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße B16. Gegen 07.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth die Frau, da sie zu schnell unterwegs war. Die Frau fuhr 137km/h bei 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren