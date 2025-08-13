Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Nacht auf den heutigen Mittwoch (13.08.2025) entwendete ein 42-jähriger Mann mehrere Gegenstände von einem Grundstück in der Aspernstraße.

Gegen 02.00 Uhr verständigte ein Nachbar die Polizei und teilte mit, dass der 42-Jährige unberechtigt das Nachgargrundstück betreten habe und nun aus dem Innenhof Kabel und Metallstangen entwenden würde. Die Polizeibeamten stellten den Mann mitsamt den Gegenständen vor Ort fest. Diese hatten einen Wert im niedrigen dreistelligen Bereich. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter Alkoholeinfluss stand.

Die Beamten übergaben die Gegenstände an die Bewohnerin.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls gegen den 42-Jährigen.

