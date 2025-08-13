Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizeieinsatz am Königsplatz

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am gestrigen Dienstag (12.08.2025) kam es zu einem Polizeieinsatz am Königsplatz. Grund hierfür war eine Auseinandersetzung.

Gegen 20.00 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen einem 55-jährigen und einem 19-jährigen Mann. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden.

Nach Eintreffen der Polizeistreifen zeigten sich beide Männer äußerst aggressiv. Da sich weder der 19-Jährige noch der 55-Jährige beruhigen ließen, fesselten die Beamten die beiden Männer. Hierbei leistete der 55-Jährige Widerstand gegenüber der Polizei und beleidigte die Beamten. Der 55-Jährige verletzte sich dabei leicht.

Die Einsatzkräfte brachten den 55-jährigen Mann auf die Dienststelle. Im Zuge dessen trat der 55-Jährige in Richtung der Beamten und beleidigte sie weiterhin. Für die weiteren Stunden kam der Mann dann in den Polizeiarrest. Die Polizeibeamten wurden nicht verletzt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den 19-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen sowie u.a. wegen Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung gegen den 55-Jährigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell