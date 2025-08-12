Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

Augsburg (ots)

Lauingen a.d.Donau - Am vergangenen Samstag (09.08.2025) kam es zu einem Raub in der Gundelfinger Straße, Ecke Theodor-Heuss-Straße.

Zwischen 22.20 Uhr und 22.45 Uhr verletzte ein 27-jähriger Mann einen 61-jährigen Mann und entwendete mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und Gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-Jährigen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

