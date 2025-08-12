PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Sachbeschädigungen vorläufig fest und klärt mehrere Taten

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Donnerstag (07.08.2025) beschädigte ein 29-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen eine Eisbox vor einer Tankstelle am Leonhardsberg mit Farbe.

Gegen 00.00 Uhr informierte ein Mitarbeiter der Tankstelle die Polizei. Vor Ort trafen die Beamten den 29-Jährigen an und nahmen ihn vorläufig fest. Nach Abschluss der der polizeilichen Maßnahmen wurde der 29-Jährige zunächst entlassen.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte die Arbeitsgruppe Graffiti des Polizeipräsidiums Schwaben Nord anhand des verwendeten Schriftzuges einen Tatzusammenhang mit mehreren Taten im Stadtgebiet her. Hier beschädigte der 29-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen im Zeitraum von Samstag (02.08.2025) bis Montag (04.08.2025) mehrere Gegenstände in der Augsburger Altstadt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Da der 29-Jährige nicht aus Deutschland kam, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000 Euro hinterlegen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 29-jährigen Mann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

