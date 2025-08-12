Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung an Roller

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Sonntagmorgen (10.08.2025) zwischen 04.30 Uhr und 07.30 Uhr kam es zum Brand zweier Roller in der Lützowstraße.

Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei der Brand zweier Roller mitgeteilt. Die Polizeistreife stellte vor Ort soeben gelöschte Roller fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um Brandstiftung.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten zwei 17-Jährige als Tatverdächtige identifiziert werden.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Brandstiftung gegen die beiden 17-Jährigen.

