Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in Mehrfamilienhaus - eine Person verstarb

Augsburg (ots)

Gersthofen - In der Nacht auf den heutigen Dienstag (12.08.2025) kam es zum Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brunnenstraße. Ein 76-jähriger Bewohner verstarb vor Ort.

Gegen 02.00 Uhr bemerkten Nachbarn den Brand in der Wohnung und verständigten den Notruf. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war deutliche Rauchentwicklung und Feuer in der Wohnung erkennbar. Die Feuerwehr rettete eine 71-jährige Bewohnerin vom Balkon der Wohnung. Die Frau wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 76-jährige Bewohner konnte nur noch tot geborgen werden. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache sowie zur Schadenshöhe übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell