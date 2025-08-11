PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Augsburg (ots)

Westheim - Im Zeitraum von Donnerstag (07.08.2025), 19.00 Uhr, bis Freitag (08.08.2025), 10.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus Am Schmutterhang. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Kissing - Im Zeitraum von Montag (04.08.2025), 20.00 Uhr, bis Donnerstag (07.08.2025), 09.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der St.-Bernhard-Straße. Der genaue Sach- und Beuteschaden wird derzeit noch geklärt.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Einbruchsdiebstahl. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Um sich vor Wohnungseinbruch in der Urlaubszeit zu schützen hat die Polizei folgende Tipps:

   - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. 
     Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.
   - Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten 
     Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen 
     gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für
     ein Haus interessieren.
   - Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um 
     das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.
   - Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und 
     nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.
   - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher 
     finden jedes Versteck.
   - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in 
     sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.
   - Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt 
     sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

   - https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/k
     riminalpolizeiliche-beratungsstellen/005241/index.html
   - https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Zudem können Sie sich in einem Podcast des Polizeipräsidiums Schwaben Nord über das Thema Wohnungseinbruch informieren. Die Links hierzu lauten:

   - https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing
   - https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/ind
     ex.html

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:34

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

    Augsburg (ots) - Universitätsviertel - In der Nacht auf den heutigen Montag (11.08.2025) fuhr ein 23-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Rumplerstraße. Gegen 0.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den Mann, da sein Abblendlicht nicht funktionierte. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem 23-Jährigen fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Die ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am gestrigen Sonntag (10.08.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person zwischen 05.45 Uhr und 09.30 Uhr einen schwarzen Seat Ibiza in der Schubertstraße. Das Auto parkte am Straßenrand im einstelligen Hausnummernbereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 14:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Belästigung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Bereits am vergangenen Dienstag (05.08.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 20-jährige Frau in einer Straßenbahn der Linie 2 am Rathausplatz. Gegen 13.00 Uhr fuhr die 20-Jährige in der Straßenbahn in Richtung Augsburg West P+R. Auf Höhe des Rathausplatzes streckte der Unbekannte der 20-Jährigen seine Körpermitte vor ihr Gesicht und berührte sein Glied. Dieses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren