POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Motorradfahrer und gibt Tipps für alle Verkehrsteilnehmer

Augsburg (ots)

Nordschwaben - Motorradfahrer sind bei teils hohen Geschwindigkeiten weitestgehend ungeschützt, weswegen Unfälle für sie häufig schwere Folgen haben können.

Aufgrund dessen kontrolliert die Verkehrspolizei Augsburg und die Verkehrspolizei Donauwörth besonders in der warmen Jahreszeit Motorradfahrer - für Ihre Sicherheit.

Beispielsweise führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth am 02.08 und 03.08 Verkehrskontrollen durch. Im Rahmen der Kontrollen wurden rund 20 Motorradfahrer kontrolliert. Die Polizei konnte hierbei eine erfreuliche Bilanz ziehen. Keiner der kontrollierten Kradfahrer verstieß gegen verkehrsrechtliche Vorschriften.

Begleitet wurden die Kontrollen durch stationäre Geschwindigkeitsmessungen aller Verkehrsteilnehmer.

Am Samstag (02.08.25) kontrollierte die Polizei an der Bundesstraße B16, Höhe Rain am Lech. Insgesamt waren beinahe 70 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Trauriger Spitzenwert stellte ein Autofahrer mit 169 km/h, bei erlaubten 100 km/h, dar.

Am Sonntag (03.08.25) kontrollierte die Polizei an der Kreisstraße DLG 35, Höhe Ziertheim. Insgesamt beanstandeten die Einsatzkräfte rund 30 Verkehrsteilnehmer. Trauriger Spitzenwert stellte ein Autofahrer mit 162 km/h, bei erlaubten 100 km/h, dar.

Im Rahmen der Kontrollen berieten die Kollegen sowohl Motorradfahrer, als auch Autofahrer zur Sicherheit im Straßenverkehr.

Motorradfahrer werden aufgrund ihrer schmalen Silhouette und ihrer Geschwindigkeit oftmals leicht übersehen oder falsch eingeschätzt. Für einen sichere Motorradsaison können alle Verkehrsteilnehmer sorgen - nicht nur Motorradfahrer!

Damit alle Verkehrsteilnehmer sicher am Ziel ankommen, hat die Polizei folgende Hinweise:

Tipps für Autofahrer:

- Unterschätzen Sie die Geschwindigkeit von Motorrädern nicht. Diese ist oft schwer einschätzbar. - Achten Sie auf den Schulterblick und denken Sie an den toten Winkel. - Seien Sie besonders im Bereich von Einmündungen bzw. Kreuzungen aufmerksam, aber auch beim Spurwechsel, Überholen oder Wenden:

> Motorradfahrer werden leicht übersehen. > Fahrtrichtungsanzeiger rechtzeitig vor Abbiegevorgängen setzen.

- Wir appellieren an alle Verkehrsteilnehmer zur gegenseitigen Rücksichtnahme im Straßenverkehr.

Tipps für Motorradfahrer:

- Sichern Sie ihr Motorrad richtig. Beachten Sie hierbei die "vier großen B":

> richtige und sichere Bereifung

> Bremsanlagen > Beleuchtung > Bekleidung

- Fahren Sie immer mit angepasster Geschwindigkeit. - Fahren Sie immer mit Licht und seien Sie stets bremsbereit. - Kündigen Sie Überholmanöver frühzeitig und deutlich an. - Schneiden Sie keine Kurven. - Fahren Sie bei nasser oder verschmutzter Fahrbahn besonders vorsichtig. - Halten Sie bei Ausfahrten in der Gruppe genügend Abstand, fahren Sie versetzt und überholen Sie nicht untereinander. - Tragen Sie Sicherheitskleidung. - Tragen Sie immer einen Helm. - Führen Sie eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mit. - Sichtbarkeit durch reflektierende Kleidung.

Ein Video hierzu aus dem Jahr 2024 finden Sie unter folgendem Link:

https://www.facebook.com/polizeiSWN/videos/7813193498711496/

Das Social Media Team des Polizeipräsidiums Schwaben Nord hat zu diesem Thema im März Beiträge in den sozialen Netzwerken veröffentlicht:

