Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Lampertheim (ots)

Am 25.08.2024 ereignete sich im Zeitraum von 11:30 bis 20:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Kranichweg 1 in Lampertheim. Hierbei wurde ein am Straßenrand (Anwohnerparkplatz) geparktes Fahrzeug der Herstellers Volkswagen, Modell Tiguan an der Heckstoßstange beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise gegeben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.: 06206 / 94400 zu melden."

