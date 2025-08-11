Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Tödlicher Badeunfall
Augsburg (ots)
Dillingen a.d. Donau - Am Sonntag (10.08.2025) kam es zu einem Badeunfall an einem Weiher im Bereich Donaualtheim. Ein 22-jähriger Mann kam hierbei ums Leben.
Gegen 14.30 Uhr sprang der 22-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen ins Wasser und geriet anschließend offenbar in Notlage. Zeugen informierten umgehend die Einsatzkräfte. Diese bargen den 22-Jährigen aus dem Landkreis Dillingen leblos aus dem Wasser. Eine umgehende Reanimation verlief leider ohne Erfolg.
Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.
