POL Schwaben Nord: Tödlicher Badeunfall

Dillingen a.d. Donau - Am Sonntag (10.08.2025) kam es zu einem Badeunfall an einem Weiher im Bereich Donaualtheim. Ein 22-jähriger Mann kam hierbei ums Leben.

Gegen 14.30 Uhr sprang der 22-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen ins Wasser und geriet anschließend offenbar in Notlage. Zeugen informierten umgehend die Einsatzkräfte. Diese bargen den 22-Jährigen aus dem Landkreis Dillingen leblos aus dem Wasser. Eine umgehende Reanimation verlief leider ohne Erfolg.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen zu dem Unfall übernommen.

