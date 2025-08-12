PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

   --- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ---

Kissing - Am Freitag (08.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Kissing. Eine 87-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Der 86-jährige Ehemann der Frau befindet sich nun in Haft.

Gegen 05.00 Uhr schlug der 86-Jährige die 87-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in einem Einfamilienhaus und verletzte sie dabei lebensbedrohlich. Einsatzkräfte nahmen den 86-Jährigen vor Ort fest.

Die 87-Jährige wurde vor Ort umgehend medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 86-Jährige am 09.08.2025 einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine entsprechende Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun zu den Hintergründen der Tat.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 14:59

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (11.08.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person zwischen 18.00 Uhr und 21.00 Uhr einen Renault Megane in der Schillstraße. Das Auto parkte am rechten Fahrbahnrand. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 14:59

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung an Roller

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntagmorgen (10.08.2025) zwischen 04.30 Uhr und 07.30 Uhr kam es zum Brand zweier Roller in der Lützowstraße. Am frühen Sonntagmorgen wurde der Polizei der Brand zweier Roller mitgeteilt. Die Polizeistreife stellte vor Ort soeben gelöschte Roller fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte es sich um Brandstiftung. Im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren