LPI-SHL: Außer Rand und Band

Meiningen (ots) - Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen gewaltsam in einen Baustoffmarkt in der Straße "Am Bielstein" in Meiningen ein. Im Inneren öffneten die unbekannten mehrere Türen und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere hundert Euro Münzgeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion ...

mehr