POL-PDTR: Dieseldiebstahl

Idar-Oberstein (ots) - Am Sonntagabend, den 08.06.2025, kam es in der Schlossstraße in Idar-Oberstein zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Der alkoholisierte Fahrer verursachte hierbei einen Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Nach entnommener Blutprobe durch einen Arzt droht ihm nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Im Einsatz waren die Feuerwehr ...

