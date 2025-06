POL-PDTR: Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw - Zeugen gesucht

Morbach-Gonzerath (ots) - In der Nacht von Samstag, 07.06.2025, auf Sonntag, 08.06.2025, kam es zu einer Sachbeschädigung am Sitz des Kreisverbands der AfD in 54497 Morbach-Gonzerath. Unbekannte Täter warfen offenbar gezielt eine Fensterscheibe des Gebäudes ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein größerer Stein als Tatmittel verwendet. Der Sachschaden befindet sich im niedrigen vierstelligen Bereich. Die ...

