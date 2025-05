Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Frontalzusammenstoß noch verhindert

Hoya -Warpe (ots)

(Kun) Am 14.05.2025 um 21:20 Uhr kam es auf der Straße Nordholz Höhe der Hausnummer 38 in der Gemarkung Warpe zu einem Verkehrsunfall. Die 23-jährige Unfallverursacherin aus Nienburg kam aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Die auf der Gegenfahrbahn befindliche 58 - jährige Unfallbeteiligte aus Balge konnte ein Frontalzusammenstoß noch durch Ausweichen in den Seitenraum verhindern. Dieses verhinderte jedoch nicht den Unfall. Die Fahrzeuge kollidierten mit den jeweils linken Fahrzeugseiten. Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Zusammenprall leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 14000 EUR. Aufgrund von möglich austretenden Betriebsstoffen wurde die Ortsfeuerwehr von Nordholz alarmiert. Diese wurde zuletzt jedoch nicht benötigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell