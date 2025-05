POL-NI: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Stadthagen (ots) - (Kun) Am Mittwoch, den 14.05.2025 zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr ist es in Stadthagen in der Gubener Straße 1 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den abgeparkten Pkw des 42-jährigen Geschädigten aus Stadthagen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 1000 EUR. Der Verursacher, Zeugen oder ...

