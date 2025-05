Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Stadthagen (ots)

(Kun) Am Mittwoch, den 14.05.2025 zwischen 10:15 Uhr und 10:30 Uhr ist es in Stadthagen in der Gubener Straße 1 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den abgeparkten Pkw des 42-jährigen Geschädigten aus Stadthagen und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Schaden von circa 1000 EUR. Der Verursacher, Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220.

