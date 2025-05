POL-NI: Sachbeschädigung an Turnhalle

Bückeburg (ots) - (ma) Einer 56jährigen Kundin aus Obernkirchen ist am Montag gegen 17.15 Uhr die Handtasche beim Einkaufen in einem Supermarkt an der Hannoverschen Stra0ße in Bückeburg gestohlen worden. Die Obernkirchenerin hatte die schwarze Handtasche unter ihrem mitgeführten Kinderwagen in einer Ablage während des Einkaufens deponiert. In der gestohlenen Tasche befinden sich u.a. mehrere Karten von ...

mehr