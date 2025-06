POL-PDTR: Sachbeschädigung am Kreisverbandsitz

Birkenfeld (ots) - Am Samstag, 07.06.2025, meldet ein Fahrzeughalter einen Unfallschaden an seinem Transporter. Nach Meinung des Geschädigten soll die Beschädigung wahrscheinlich am Freitag, 06.07.2025, gg. 17.40 bis 18.00 Uhr, auf dem Aldi-Parkplatz in Birkenfeld entstanden sein. Nach Sichtung des Unfallschadens stieß offenbar ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausfahren in oder aus einer Parklücke gegen den hinteren rechten Beleuchtungskörper des geparkten Sprinters. ...

