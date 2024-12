Polizei Köln

POL-K: 241206-3-K Zeugenaufruf nach Einbruch in Tankstelle in Köln-Lövenich - mutmaßlich vier Männer in Audi flüchtig

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in eine Tankstelle auf der Brauweiler Straße in Köln-Lövenich in der Nacht zu Freitag (6.Dezember) sucht die Polizei Köln nach mindestens vier an der Tat beteiligten Männern.

Die Tatverdächtigen waren zunächst gegen 4 Uhr über die Hintertür in den Verkaufsraum der Tankstelle eingebrochen und sollen von dort einen Tresor entwendet haben. Anschließend waren die mit schwarzen Pullovern, grauen Jogginghosen und schwarz-weißen Sneaker bekleideten Männer in einen Audi gestiegen und in unbekannte Richtung geflüchtet. Einer von ihnen trug eine blaue Kappe. Ein weiterer Beteiligter soll eine schwarze Mütze getragen haben.

Das Kriminalkommissariat 71 bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Tresors geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cb/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell