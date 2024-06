Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - ehrlicher Finder

Landau (ots)

Am Montag den 03.06.2024 erschien ein 26-jähriger Sparkassen-Kunde bei der Polizei Landau und händigte den Kollegen Bargeld in Höhe von 2.000 Euro aus, welches er zuvor in einem Geldautomaten in der Innenstadt von Landau gefunden hatte. Durch Ermittlungen der Sparkasse Südpfalz konnte letztendlich die rechtmäßige Eigentümerin des Geldes ausfindig gemacht werden. Voller Freude nahm die 33-Jährige ihr Geld entgegen. Sie war in dem Glauben, dass der Abhebevorgang an dem Automaten nicht funktionierte, weshalb sie ohne Nachschau im Ausgabefach des Automaten die Örtlichkeit verließ. Ein großes Dankeschön an den ehrlichen Finder!

