Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Donauwörth - In der Nacht von Sonntag (10.08.2025), 22.00 Uhr auf Montag (11.08.2025), 04.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang Unbekannte in das Kassenhäuschen des Donauwörther Freibads in der Sternschanzenstraße ein.

Hierbei verschafften sich der oder die Unbekannten mit Werkzeug gewaltsamen Zugang zu dem Kassenhäuschen und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in der o. g. Zeit verdächtige Personen wahrgenommen bzw. verdächtige Geräusche mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell