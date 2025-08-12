PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Donauwörth - In der Nacht von Sonntag (10.08.2025), 22.00 Uhr auf Montag (11.08.2025), 04.45 Uhr drangen ein oder mehrere bislang Unbekannte in das Kassenhäuschen des Donauwörther Freibads in der Sternschanzenstraße ein.

Hierbei verschafften sich der oder die Unbekannten mit Werkzeug gewaltsamen Zugang zu dem Kassenhäuschen und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die in der o. g. Zeit verdächtige Personen wahrgenommen bzw. verdächtige Geräusche mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 15:02

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin

    Augsburg (ots) - Dillingen - Bereits am Freitag (08.08.2025) fuhr eine Autofahrerin unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße B16. Gegen 07.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth die Frau, da sie zu schnell unterwegs war. Die Frau fuhr 137km/h bei 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 15:02

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raubdelikt

    Augsburg (ots) - Lauingen a.d.Donau - Am vergangenen Samstag (09.08.2025) kam es zu einem Raub in der Gundelfinger Straße, Ecke Theodor-Heuss-Straße. Zwischen 22.20 Uhr und 22.45 Uhr verletzte ein 27-jähriger Mann einen 61-jährigen Mann und entwendete mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Raubes und Gefährlicher Körperverletzung gegen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 15:01

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Kissing - Am Freitag (08.08.2025) kam es zu einem versuchten Tötungsdelikt in Kissing. Eine 87-Jährige wurde dabei lebensbedrohlich verletzt. Der 86-jährige Ehemann der Frau befindet sich nun in Haft. Gegen 05.00 Uhr schlug der 86-Jährige die 87-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in einem Einfamilienhaus und verletzte sie dabei lebensbedrohlich. Einsatzkräfte nahmen den 86-Jährigen vor Ort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren