Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt alkoholisierte Autofahrerin

Augsburg (ots)

Dillingen - Bereits am Freitag (08.08.2025) fuhr eine Autofahrerin unter Alkoholeinfluss auf der Bundesstraße B16.

Gegen 07.00 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Donauwörth die Frau, da sie zu schnell unterwegs war. Die Frau fuhr 137km/h bei 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell