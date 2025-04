Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Wohnungseinbrüche in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am 15.04.2025, in Zeit zwischen 12:00 - 15:00 Uhr, kam es in der Bismarckstr. zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise zunächst in das Treppenhaus und öffneten schadensfrei die Wohnungstür im 1. OG. Die Wohnungstür selbst verfügt über einen Briefkastenschlitz in Griffnähe. Es ist daher denkbar, dass es der Täterschaft gelang hierüber die Tür zu öffnen. Anschließend wurde die gesamte Wohnung nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde konnte durch die Geschädigten bisweilen noch nicht gesagt werden.

Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es am gleichen Tag, in der Zeit zwischen 07:00- 15:30 Uhr in der Straße An der Vormasch. Dort suchten unbekannte Täter ein freistehendes Einfamilienhaus auf und schlugen an der von der Straße abgewandten Gebäudeseite ein Fenster ein. Auch hier wurde das Objekt nach Wertgegenständen durchsucht. Angaben zum Diebesgut konnten die Geschädigten bislang noch nicht machen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise oder verdächtige Feststellungen im Zusammenhang mit den beiden Einbrüchen machen können, melden sich bitte bei der Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/80730.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell