FW Hünxe: Erfolgreicher Abschluss der Truppmannausbildung

Hünxe (ots)

Für 24 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Hünxe und Schermbeck ging am heutigen Samstag der erste Teil der Truppmannausbildung erfolgreich zu Ende. Nach bestandener Prüfung konnten die Leiter der Feuerwehren den Teilnehmenden die Lehrgangsurkunden überreichen.

Im März begann für die Nachwuchskräfte die Grundausbildung. Diese wird seit einiger Zeit in einer interkommunalen Ausbildungsgemeinschaft von den Feuerwehren Hünxe und Schermbeck durchgeführt. In Teil 1 liegt der Schwerpunkt auf den Grundtätigkeiten der Feuerwehr. Neben den Rechten und Pflichten erlernten die Teilnehmenden auch erste Kenntnisse in der Brandbekämpfung sowie Technischen Hilfeleistung. Die Ausbilder aus den eigenen Reihen vermittelten unter anderem Wissen über das Öffnen von Türen und Fenstern, den Aufbau einer Wasserversorgung sowie das Absichern und Ausleuchten von Einsatzstellen.

Mit dem Abschluss dieses Lehrganges ist der Weg frei für weitere Lehrgänge. Voraussichtlich im nächsten Jahr wird der Truppmann Teil 2, ebenfalls interkommunal, durchgeführt. Wir gratulieren allen Kameradinnen und Kameraden zur bestandenen Prüfung und wünschen weiterhin viel Erfolg und Freude bei der Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes.

